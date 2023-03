NewTuscia – ROMA – Poste Italiane comunica che oggi 23 marzo 2023 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy otto francobolli celebrativi dell’Aeronautica Militare, nel 100° anniversario della costituzione, di cui uno congiunto con la Città del Vaticano e il Sovrano Militare Ordine di Malta, relativi al valore della tariffa B pari a 1,20€ per ciascun francobollo.

Foglietto sei francobollii

Tiratura: ottantamila foglietti, per un totale di quattrocentoottantamila francobolli

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura di Sergio Petruccioli.

Le vignette dei sei francobolli, disposti su due righe, riproducono l’immagine di alcuni velivoli che, nel corso dei 100 anni di storia dell’Aeronautica Militare, ne hanno segnato il percorso evolutivo consentendo al nostro Paese di difendere i principi democratici da possibili violazioni della pace e della libertà:

AERITALIA (LOCKHEED) F-104S “STARFIGHTER”; AERITALIA (FIAT) G.91 R-1 B; SIKORSKY HH-3F “COMBAT SAR”; SIAI MARCHETTI S.82 “MARSUPIALE”; PANAVIA “TORNADO” IDS; EUROFIGHTER EF-2000 A “TYPHOON” LOCKHEED-MARTIN F-35 A “LIGHTNING II”.

Completano i francobolli la legenda “CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE”, le rispettive denominazioni dei velivoli, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Carattestiche foglietto

I francobolli sono delimitati, in alto, da una banda tricolore che idealmente unisce due aerei di epoche diverse in grafica stilizzata e, in basso, dallo stemma dell’Aeronautica Militare.

Completa il foglietto, in alto, la legenda “CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE”.

Francobollo singolo

Tiratura: duecentocinquantamilaventi esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampatato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura del Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce, su campo bianco, il logo del Centenario dell’Aeronautica Militare.

Completano il francobollo la legenda “IN VOLO VERSO IL FUTURO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Francobollo congiunto con la Città del Vaticano e il Sovrano Militare Ordine di Malta

Tiratura cinquantamila esemplari

Bozzetto a cura del Servizio Poste e Filatelia della Città del Vaticano e ottimizzato dal Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Il foglietto è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente non filigranata.

Il foglietto riproduce una foto d’epoca raffigurante tre velivoli, di cui uno in evidenza nel francobollo, SIAI MARCHETTI S.82 “MARSUPIALE” dell’Aeronautica Militare, in dotazione al Sovrano Militare Ordine di Malta, che sorvolano Roma e la Città del Vaticano in cui si distinguono Piazza San Pietro con l’omonima Basilica e il Colonnato del Bernini; nel francobollo si scorge in particolare la Cupola di San Pietro. Al centro del foglietto è riprodotto il logo del Centenario dell’Aeronautica Militare.

Completano il foglietto, le legende “CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE” e “EMISSIONE CONGIUNTA CITTÀ DEL VATICANO – SMOM – ITALIA”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma V.R..

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata una cartella filatelica in formato A4 a cinque ante, contenente il foglietto con i 6 francobolli, il francobollo singolo e il francobollo congiunto con Città del Vaticano e Sovrano Militare Ordine di Malta; otto buste primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 30€.

Sei cartelle filateliche in formato A5 a due ante contenente il francobollo singolo con logo centenario Aeroanutica Militare e una cartolina affrancata e annullata con uno dei sei francobolli racchiusi nel foglietto. Prezzo 10€ per ciascuna cartella.