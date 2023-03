NewTuscia – ROMA – Sabato prossimo 25 marzo 2023, alle ore 10.30 presso il prestigioso cinema Farnese, nel cuore di Roma e precisamente a Campo de’ Fiori, sbarcherà il signor Bonaventura, un personaggio unico nella storia del fumetto mondiale, che viene da lontano( compie 106 anni) popolare al tempo che fu per tante generazioni di bambini,celebre per il milione e accompagnato dall’inseparabile bassotto, ideato unicamente da Sergio Tofano, in arte Sto, che non vuole insegnare niente a nessuno, se non l’eleganza e il buongusto, svagato e impassibile nella buona e nella cattiva sorte, vicino alla filosofia napoletana della Bona Ciorte, che piace ancora ai bambini di oggi.

L’evento infatti sarà rivolto soprattutto ai bambini, i più aperti verso la poesia e l’arte ma anche agli adulti , in un percorso divertente, accattivante con canzoni, filastrocche, cartoni animati e caroselli per ricordare un personaggio geniale Sergio Tofano (purtroppo quasi dimenticato) modernissimo, colto, attento alle migliori avanguardie del suo tempo: dal futurismo al surrealismo.

La presentazione –spettacolo del libro Sergio Tofano e il signor Bonaventura , Festina Lente editore 2022, si avvale della partecipazione di Madddalena Menza, che ha dedicato a Sto gran parte dei suoi studi e tre libri (per l’ultimo ha ricevuto il Premio internazionale Spoleto Art Festival) con l’apporto delle prefazioni di Ermanno Detti, scrittore per ragazzi e giornalista e del Prof.Aldo Musacchio, maestro di scrittura e grande intellettuale, purtroppo scomparso e dei ricordi dei compianti artisti Monica Vitti, Paolo Poli e della grande attrice Milena Vukotic.

Bonaventura sarà raccontato ai bambini da Maddalena Menza e da Cristiano d’Alterio, un giovane attore e autore molto bravo anche attraverso le filastrocche di Sto tratte da Storie di cantastorie, I cavoli a merenda e il Teatro di Bonaventura e con scenette tratte dal “Corriere dei Piccoli”, interpretate proprio da loro. In conclusione caroselli e cartoni animati del pupazzetto milionario. Ingresso libero.

Cinema Farnese: Piazza Campo de’Fiori 56, tel. 066864395