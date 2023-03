NewTuscia – BAGNOREGIO – Bagnoregio un appuntamento dal forte respiro ambientalista. L’Auditorium Taborra ospita, questo sabato 25 marzo alle ore 10, un appuntamento dal titolo ‘Verso la sesta giornata mondiale delle api’. Un evento patrocinato da Omnia Tuscia, Repubblica di Slovenia (Ambasciata di Roma), Comune di Bagnoregio, con la collaborazione di Casa Civita, Apot, Itas Fratelli Agosti e Associazione Diplomati Istituto Agrario Fratelli Agosti.

Ad aprire l’incontro i saluti istituzionali del sindaco di Bagnoregio Luca Profili e del presidente Associazione Omnia Tuscia Enrico Cesarini. Quindi il discorso d’introduzione di Matjaz Longar, ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia.

La prima sezione dei lavori (inizio 10.30) sarà su ‘Iniziative pubbliche per la tutela e la salvaguardia delle api e degli altri insetti impollinatori’. A intervenire saranno Zorko Pelikan, ambasciata della Repubblica di Slovenia in Italia, e Mirla Catta, azienda regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio.

La seconda sezione dei lavori (inizio 12.00) sarà su ‘Azioni private per la tutela e la salvaguardia delle api e degli altri insetti impollinatori’. A intervenire saranno Alessandro Dalpiaz, direttore associazione produttori Ortofrutticoli Trentini; Paolo Fontana, Fondazione Edmund Mach San Michele all’Adige; Vania Vignoli, Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana.

Le conclusioni saranno affidate al Dirigente scolastico Istituto Tecnico Agrario e Turistico Fratelli Agosti Paola Adami. La moderazione dell’incontro è affidata a Costantino Moretti, segretario generale Associazione ‘Omnia Tuscia’.