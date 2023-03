NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Una grande attesa quella si protrarrà fino al 30 marzo, giorno in cui presso il Liceo Artistico alle ore 11.00 sarà ospite la grandissima Anna Fendi, stilista e imprenditrice italiana che da anni insieme alle sorelle è una delle protagoniste assolute del panorama della moda con la Casa omonima.

Visiterà il liceo e parlerà agli studenti della sua passione per il designer in una visita che rientra nell’ambito del progetto delle Inner Wheel contro la dispersione scolastica, voluto dalla Presidente Nazionale Angela Imbesi Atzara.

La presidente del Club Roma Nord Nadia Mezzani club di cui fa parte a che Anna Fendi, oltre ad una donazione in materiale artistico, ha invitato la nota stilista a parlare della storia della sua famiglia e dell’impegno continuo per realizzare i propri sogni.

Anna Fendi, che prorpio oggi tra l’altro compie 90 anni in splendida forma, ha accettato prontamente con la generosità d’animo che la contraddistingue. Inoltre parlerà della sua passione per il designer e la moda.