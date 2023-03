NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.Venerdì 24 marzo dalle ore 10:00 fino le 12:00 presso l’Open Hub Lazio di Viterbo avrà luogo il primo seminario informativo gratuito sulle opportunità di carriera a bordo delle navi, a cura del dott. Vincenzo Fausto Pagnotta.

Lavorare nel settore Hospitality significa esercitare una professione all’interno di hotel, resort, villaggi e navi passeggeri. Quest’ultime sono dei veri e propri alberghi galleggianti dotati di tutti i comfort e servizi necessari, in cui lavorano molteplici figure professionali ad oggi fortemente richieste.

Le opportunità di lavoro sulle navi sono moltissime. Lavorare a bordo è un’esperienza molto sfidante, perfetta per chi ama il mare, ha voglia di viaggiare, visitare posti nuovi, conoscere persone provenienti da tutto il mondo e vivere in un ambiente ricco di nuovi stimoli e opportunità. In questo ambito il successo lavorativo è raggiunto grazie alla professionalità dei dipendenti, un costante lavoro in team e ad a un continuo investimento su corsi di formazione e aggiornamento. Le interazioni con le persone, clienti e soprattutto colleghi sono all’ordine del giorno, tanto da poter considerare il personale delle navi come una seconda famiglia.

Negli ultimi anni, per rispondere a un numero crescente di passeggeri, le strutture si sono organizzate in modo tale da poter accogliere una domanda di turismo in aumento, diventando sempre più grandi. Nelle navi che possono ospitare 3.000 turisti, in media, viene assunto un nuovo dipendente ogni 3 passeggeri.

Le compagnie sono continuamente alla ricerca di nuove figure a bordo e le assunzioni possono riguardare sia candidati esperti che giovani alle prime esperienze. I profili professionali maggiormente richiesti sono: camerieri, cuochi, baristi, esperti di vini e sommelier, responsabili eventi a bordo, receptionist, animatori, hostess e assistenti di bordo e personale per la vendita.

Per tutte le qualifiche è necessaria la conoscenza della lingua inglese, considerata la lingua ufficiale delle navi, nonché una forte motivazione, spirito di adattamento e molta flessibilità.

Durante questo primo incontro verranno individuate e analizzate le possibilità di impiego in area servizi Hotel e Cucina, di particolare interesse per allieve ed allievi delle scuole e degli istituti alberghieri. Nello specifico gli argomenti trattati saranno i seguenti: tipologie di nave “Crociera-Traghetto”, diverse opportunità lavorative, requisiti per lavorare sulle navi, lavoro come primo imbarco, soft skill necessarie (gestione stress, capacità di risolvere inconvenienti quotidiani), livelli di responsabilità e di carriera, Iter e procedure da seguire per poter accedere a questi lavori. Il relatore di quest’evento è il dott. Vincenzo Fausto Pagnotta, coordinatore nazionale FIT-CISL. Interverranno il Com.te Colicchio e il Dott. Balestriere del Gruppo Grimaldi.

I posti sono limitati e per partecipare all’evento è necessario prenotare, chiamando il numero verde 800 985099 o scrivendo all’indirizzo mail viterbo@openhublazio.it