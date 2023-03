Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Un’ intervista a 360 gradi quella condotta da chi scrive ai neo consiglieri regionali Daniele Sabatini, eletto capogruppo del gruppo consigliare di Fratelli d’Italia ed Enrico Panunzi del Partito Democratico, in onda questa sera alle ore 20,40 per la trasmissione „Luce nuova sui fatti“ CONDOTTA da Gaetano Alaimo e da Agnese Quattranni sugli schermi di Teleorte e visibile in streaming su:

https://www.facebook .com/lucenuovasuifatti

Molti gli argomenti approfonditi con i consiglieri regionali, Sabatini di Fratelli d’Italia per la maggioranza che sostiene con il Grupppo di 22 consiglieri il presidente Francesco Rocca e Panunzi con il PD all‘opposizione in consiglio regionale .

Link per visualizzare l‘ intervista : https://youtu.be/4ZntLvdLeO4

Con il capogruppo del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Daniele Sabatini, che torna in Consiglio Regionale con un ottimo risultato personale, abbiamo approfondito l’analisi della significativa vittoria della coalizione di centro destra, che ha portato all’elezione a presidente della regione Francesco Rocca, ponendo in risalto in particolare gli elementi programmatici che riguarderanno la sanità regionale, le infrastrutture viarie, lo sviluppo economico occupazionale e turistico culturale della Tuscia .

Con il consigliere Enrico Panunzi, riconfermato con una significativa affermazione personale di consensi, abbiamo approfondito il ruolo Pd ricoprirà come opposizione attenta e costruttiva, sui temi, riguardanti il territorio della Tuscia, che la giunta Rocca e la maggioranza di centro destra attuera’ nell’azione di governo.

La Sanita‘ regionale e‘ stato l‘argomento principale delle interviste, con le diverse posizioni espresse sia in ambito di risorse economiche, che dal lato organizzativo, in termini di efficientamento delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie di base e il migliore sviluppo della Sanita‘ di prossimità, con le strutture case della salute e ospedali di conunita‘.

Un’attenzione particolare e’ stata dedicata dai due consiglieri regionali ai temi di sviluppo della Tuscia per le opere pubbliche infrastrutturali eseguibili nel Lazio e nella nostra provincia, programmati nel Piano di Ripresa e Resilienza, investimenti finanziabili con i Fondi Strutturali Europei da impiegare sul territorio per coadiuvare il PNRR, per cui occorre ora una rapida decisione da parte parte del Governo nazionale per aprire al più presto i cantieri.