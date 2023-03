NewTuscia – VITERBO – Importante incontro ieri a Palazzo dei tra la sindaca Chiara Frontini e il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola. “È stato il primo incontro istituzionale con il presidente Viola – ha sottolineato la prima cittadina -. Molte le idee e i progetti in comune. Lavoreremo insieme per la promozione e la valorizzazione dello sport nella nostra città, mettendo a frutto quelle che sono tutte le potenzialità in ambito sportivo del nostro territorio, sia per quanto riguarda le strutture e gli impianti, sia per quanto concerne le nostre eccellenze sportive e i nostri giovani talenti”. NewTuscia – VITERBO – Importante incontro ieri a Palazzo dei tra la sindaca Chiara Frontini e il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola. “È stato il primo incontro istituzionale con il presidente Viola – ha sottolineato la prima cittadina -. Molte le idee e i progetti in comune. Lavoreremo insieme per la promozione e la valorizzazione dello sport nella nostra città, mettendo a frutto quelle che sono tutte le potenzialità in ambito sportivo del nostro territorio, sia per quanto riguarda le strutture e gli impianti, sia per quanto concerne le nostre eccellenze sportive e i nostri giovani talenti”.

Durante l’incontro tra la sindaca e il presidente Coni Lazio si è parlato inoltre di impiantistica sportiva, utilizzo delle palestre scolastiche, nonché dell’organizzazione di iniziative ed eventi pubblici, con un orizzonte socialmente inclusivo.

“È stato un incontro cordiale e molto propositivo – ha affermato il presidente del Coni Lazio Viola -. Abbiamo stabilito un percorso per una collaborazione per quanto riguarda le manifestazioni sportive e gli indirizzi per la gestione degli impianti comunali. Ho notato con soddisfazione la volontà della sindaca di aumentare l’offerta sportiva in favore delle società e dei cittadini. Da parte nostra saremo al fianco del Comune per la promozione e la diffusione della pratica sportiva a Viterbo”.

All’incontro tra la sindaca Frontini e il presidente del Coni Lazio Viola sono intervenuti anche il delegato provinciale Ugo Baldi e il direttore tecnico Adriano Ruggiero.