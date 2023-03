NewTuscia – ROMA – “Il recente sondaggio pubblicato da Tecné sul gradimento del Governo e dei ministri ha certificato che il ministro degli Esteri e Vice Ministro, Antonio Tajani è il più apprezzato per il 57% degli italiani e il più conosciuto con una percentuale dell’88%”. Lo comunica in una nota il deputato di Forza Italia e vice presidente della Commissione Ambiente della Camera, Francesco Battistoni. NewTuscia – ROMA – “Il recente sondaggio pubblicato da Tecné sul gradimento del Governo e dei ministri ha certificato che il ministro degli Esteri e Vice Ministro, Antonio Tajani è il più apprezzato per il 57% degli italiani e il più conosciuto con una percentuale dell’88%”. Lo comunica in una nota il deputato di Forza Italia e vice presidente della Commissione Ambiente della Camera, Francesco Battistoni.

“Questi dati – aggiunge – dimostrano come l’azione del Governo in campo internazionale sia giudicato in maniera molto positiva dai cittadini, segno evidente che la credibilità espressa dal ministro Tajani e dell’azione del Governo Meloni sia concreta e credibile e in più – conclude Battistoni – dimostra come i membri dell’Esecutivo espressione di Forza Italia, siano uomini e donne di grande capacità e di assoluta garanzia”.