NewTuscia – VASANELLO – Inseguimenti, rapine, indagini serrate e sparatorie. Non è un film, è il racconto in presa diretta di 40 anni passati alla squadra mobile di Roma. L’agente Cobra, il poliziotto più temuto e tra i più decorati della Capitale, racconta la sua esperienza di cacciatore di criminali, tra arresti eccellenti come quello di Massimo Carminati e grandi rinunce sul piano privato. Una vita vissuta al limite, in trincea, faccia a faccia con il crimine più duro. Venerdì, alle 18, Vanello Dark Side, presso la Chiesa della Stella, Attilio Alessandri racconterà la sua incredibile esperienza e lo farà in compagnia del prefetto a riposo Alberto Intini, a sua volta definito un “super poliziotto”, particolarmente attivo a Roma nello smantellamento della Banda della Magliana. Un appuntamento da non perdere ”

Comune di Vasanello Assessorato alla Cultura