NewTuscia – VITERBO – Mercoledì 22 marzo, a partire dalle ore 7,30, divieto di circolazione in via Pieve di Cadore, dall’intersezione con via Piave fino ai civici 41/49. Previsto inoltre il divieto di sosta con rimozione in prossimità dei suddetti numeri civici. Tali provvedimenti, disposti con apposita ordinanza del settore VII (n. 150 e 151 del 20-3-2023), su istanza di un privato richiedente, si rendono necessari per consentire lo smontaggio di una gru. Sarà consentito e protetto il passaggio dei pedoni. I divieti saranno portati a conoscenza degli utenti della strada attraverso apposita segnaletica mobile.

L’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio.