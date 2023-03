NewTuscia – PERUGIA – A seguito dello sciame sismico avvenuto in data 9 marzo scorso nei territori dei Comuni di Umbertde e Perugia, i Vigili del Fuoco hanno svolto fnora 1.017 interventi di soccorso, di cui: 585 per verifche statche e sopralluoghi tecnici, 257 per la messa in sicurezza degli edifci e rimozione di parti pericolanti e 175 per assistenza alla popolazione per il recupero dei beni negli edifci resi inagibili.

A seguito dell’espletamento di tutti gli interventi di cui sopra, e del sostanziale calo di nuove richieste, a far data dal giorno 22/03/2023, il presidio VF atualmente situato presso i luoghi colpiti (Comune di Pierantonio), verrà spostato presso la sede del Comando VVF di Perugia, secondo le disposizioni concertate con il Comune di Umbertde.

Pertanto, tutti gli intervent legati all’emergenza sisma, saranno d’ora in poi gestiti diretamente dalla sala operativa provinciale del Comando VVF di Perugia, seguendo le procedure ordinarie di richiesta tramite il Numero Unico Europeo per le Emergenze 112 o, in alternatva, dovranno pervenire presso i COC istituiti per l’evento emergenziale, i quali si interfacceranno diretamente con il Comando interessato.