Il presidente Mattarella a Casal di Principe per ricordare don Giuseppe Diana

Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, l’Associazione “Libera”, fondata da don Luigi Ciotti, celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Anche la Biblioteca Comunale di Orte celebrerà la giornata con la partecipazione dei ragazzi del Servizio Civile e dell‘Associazione AUSER, con il patrocinio del Comune di Orte.

L’iniziativa a livello nazionale nasce dal dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci e non sente pronunciare mai il suo nome. Un dolore che diventa insopportabile se alla vittima viene negato anche il diritto di essere ricordata con il proprio nome.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Casal di Principe per rendere omaggio alla figura di don Peppe Diana, il sacerdote ucciso dal clan dei Casalesi il 19 marzo di 29 anni fa, sui luoghi simbolo della memoria legata al sacerdote: dalla tomba in cui è sepolto alla chiesa in cui fu ucciso poco prima di celebrare messa, alla scuola, che don Diana riteneva fondamentale per togliere i ragazzi dalla strada e allontanarli dalla criminalità organizzata.



Nel primo giorno di primavera in cui si commemorano tutte le vittime innocenti della criminalità organizzata, la visita di Mattarella sarà intensa e “densa“ di un significato profondo.

C’è enorme orgoglio perché sappiamo il prezzo che Casal di Principe ha pagato in passato e il sacrificio fatto per provare a cambiare le cose, ed oggi la situazione è molto diversa, la camorra non comanda più”, dice emozionato Renato Natale, sindaco di Casal di Principe la cui parabola si intreccia con quella di Don Diana.

Natale era sindaco quando fu ucciso il sacerdote, ma era sgradito al clan che allora decideva primi cittadini, consiglieri e assessori, così fu mandato a casa dalla sua stessa maggioranza e la camorra gli fece trovare il letame davanti casa. È poi tornato a guidare il Comune nel 2014, protagonista della rinascita civile di Casal di Principe, ed oggi è al secondo mandato.

Oggi è però anche il giorno delle vittime innocenti della camorra. Come riferito dall’Agenzia giornalistica Ansa, i familiari di don Diana, insieme al testimone oculare del delitto Augusto Di Meo, incontreranno Mattarella alla tomba di don Peppe, in quella che sarà la prima tappa della visita e in cui si confronteranno due drammatiche esperienze come quella di don Diana e dello stesso capo dello Stato, che ha perso il fratello Piersanti nel 1980 per mano di Cosa Nostra.

Tra i familiari di don Diana c’è anche Iole, nipote del prete, tra i fondatori del gruppo scout Casal di Principe I, creato qualche mese fa sulla orme di don Peppe – che era scout – e che ieri ha celebrato la promessa dei capi. “Pur essendo nata nel 1995 – racconta Iole – zio Peppe ha segnato profondamente con il suo coraggio la vita mia, della mia famiglia e di Casal di Principe, e credo e spero anche un po’ dell’intera Italia, visto il riconoscimento più alto al sacrificio da lui sopportato con l’arrivo del Capo dello Stato Sergio Mattarella”.

Il presidente Mattarella si sposterà poi nel vicino Istituto Tecnico Guido Carli per l’unico evento pubblico della visita; qui incontrerà gli studenti del Carli e degli istituti comprensivi di Casale “Spirito Santo” e “Don Diana”. Questi ultimi hanno scritto una lettera a Mattarella, dandogli del “tu” e ringraziandolo “come facciamo con i nostri nonni, ai quali siamo legati da sentimenti d’amore e di infinita gratitudine”.

Dal 1996, ogni anno, una città diversa, un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile “rosario civile”, per farli vivere ancora e non dimenticarli.

Nel marzo del 2017, con voto unanime alla Camera dei Deputati, è stata approvata la proposta di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo quale “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.

Don Luigi Ciotti: “Il nostro 21 marzo”: Il Paese si mobilita per ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie.

C’è un’Italia che si ribella all’indifferenza, all’illegalità, alle mafie e alla corruzione che devasta i beni comuni e ruba la speranza. Un’Italia consapevole che la convivenza civile e pacifica si fonda sulla giustizia sociale, sulla dignità e la libertà di ogni persona. Un paese che restando a casa con il pensiero e la vicinanza a chi è impegnato in prima linea nel combattere questo terribile virus, curando e salvando ammalati. Un’Italia che anche questo 21 marzo si è mobilitata per ricordare i nomi delle vittime innocenti delle mafie.