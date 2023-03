Sp 61, rifacimento delle banchine e la ripavimentazione

NEWTUSCIAUMBRIA – SANVENANZO – Da ieri è aperto il cantiere sulla Sp 61 San Venanzo-Fratta Todina nel comune di San Venanzo per lavori di ripristino delle banchine e di ripavimentazione della sede carrabile in località Rotecastello. L’intervento da 93mila euro prevede infatti la demolizione di un tratto di circa un chilometro di banchine in calcestruzzo deteriorate e il loro completo rifacimento dal km 0+000 al km 0+900.

Contestualmente i lavori riguarderanno anche la ripavimentazione del piano viabile. Per ragioni di sicurezza e per consentire il normale svolgimento dei lavori, la Provincia di Terni ha anche emanato un’ordinanza che istituisce un senso unico alternato regolato da semaforo o movieri per tutte le 24 ore fino al 7 aprile.