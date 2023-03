Percorsi alternativi per gli automobilisti, dopo la chiusura del tratto stradale interessato

NEWTUSCIAUMBRIA – TERNI – Sono iniziati stamattina i sopralluoghi per verificare la situazione del costone sovrastante la Sp 79 Ternana, fra Marmore e Piediluco, in località Mazzelvetta, da dove ieri si è staccato un masso di circa 3 metri cubi. La grossa pietra è rimbalzata sulla strada ed è finita al di sotto del piano viabile senza coinvolgere automezzi o persone. La Provincia è intervenuta prontamente ed ha inoltre emanato un’ordinanza di chiusura al km 22+250, in prossimità del bivio per la SP 62, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

