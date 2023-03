NewTuscia – VITERBO – Al via nella mattinata odierna a due nuovi interventi sulle strade della Tuscia commissionati dalla Provincia di Viterbo.

In primo luogo sono partiti i lavori di rifacimento del manto stradale della S.P. Diramazione Canepinese, conosciuta anche come Strada Romana, che collega il centro urbano di Bagnaia con le strade Cimina e Canepinese. L’intervento permetterà la riasfaltatura della strada così da garantire maggiore sicurezza e comfort di guida. Contemporaneamente sono iniziati anche i lavori di sostituzione e posa in opera di barriere metalliche sulla S.P. Piangoli.