di Diletta Riccelli

NewTuscia – VILLAFRANCA TIRRENA – Non c’è omicidio di vittima di mafia che non si porti dietro sofferenza, sdegno e tormento. Ed oggi, Giornata della memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, sono tantissime le personalità da commemorare. Giornalisti prodigiosi, poliziotti e magistrati coraggiosi, semplici cittadini che loro malgrado, si sono trovati al posto sbagliato nel momento sbagliato. Si stima che le vittime innocenti delle mafie ad oggi risultino essere circa 1009, un numero eccessivo e che colpisce ancor di più se si calcola che85 sono bambini tra gli 0 mesi e i 14 anni.

Una delle storie più crudeli è probabilmente quella di Graziella Campagna, una ragazza di diciassette anni barbaramente uccisa il 12 dicembre 1985 a Villafranca Tirrena. Graziella prestava servizio come stiratrice in una lavanderia per la misera paga di 150.000 lire per non gravare sulla sua famiglia. Era una ragazza semplice, senza grilli per la testa e dedita al lavoro. Ma fu proprio il suo umile impiego la concausa della sua tragica fine.

La sera del 12 dicembre all’uscita del lavoro, mentre era in attesa dell’autobus, venne sequestrata e portata a Forte Campone, una collina non molto lontana da Villafranca. Lì venne finita con cinque colpi di lupara calibro 12, un’esecuzione in piena regola. Ma perché riservare tanta crudeltà ad un’anima innocente di soli diciassette anni?

Perché Graziella mentre era intenta a lavare una giacca, aveva trovato al suo interno un fogliettino che attestava la vera identità di un sedicente Ingegner Cannata, un cliente abituale della lavanderia. L’ingegnere però corrispondeva alla figura di Gerlando Alberti junior e il bigliettino in questione rivelava la vera identità di quest’ultimo. Gerlando, latitante di lunga data, era il nipote del boss Gerlando Alberti, esponente di spicco della famiglia di Porta Nuova di Palermo.

Quando il nipote del boss se ne rese conto, tornò di corsa nella lavanderia per accertarsi che il fogliettino fosse rimasto a posto, quando constatò il contrario, si palesò ai suoi occhi l’unica risoluzione possibile. L’unico modo per salvarsi era uccidere Graziella e di farlo assieme al suo fidato guardaspalle, Giovanni Sutera. Venne così attuato il piano e in una fredda sera di dicembre venne crudelmente interrotta la vita di una giovane donna dai dolci occhi scuri.

L’iter giudiziario fu lungo e complesso e per arrivare ad una sorta di giustizia per un crimine tanto efferato, la famiglia si batté sino al 2009 quando la Cassazione confermò a Sutera e Alberti, l’ergastolo.

La storia di Graziella non deve assolutamente finire nel dimenticatoio perché è assurdo pensare di venire uccisi per un semplice foglietto di carta capitatoci nelle mani al momento sbagliato.