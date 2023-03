Le imprese della somministrazione e del turismo potranno presentare proposte da inserire nel ricco calendario di eventi entro il prossimo 26 aprile

NewTuscia – VITERBO – Al via la raccolta di iniziative che entreranno nel calendario di “Fuori assaggi“, la ricca programmazione di appuntamenti e iniziative che animerà la città di Viterbo in occasione di “Assaggi”, la seconda edizione del Salone dell’enogastronomia laziale che si svolgerà nel capoluogo dal 19 al 22 maggio prossimi.

Dopo il successo della prima edizione di Assaggi, il Salone dell’enogastronomia laziale e del calendario di “Fuori Assaggi”, la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, con il supporto della Camera di Commercio di Roma e del Comune di Viterbo, punta a riproporre il format vincente dello scorso anno ma con un numero ancora maggiore di espositori provenienti dalle cinque province del Lazio con le loro eccellenze agroalimentari e con alcune novità. Nelle sale Alessandro IV e nelle scuderie del Palazzo dei Papi avrà luogo il salone dove saranno ospitate le migliori imprese enogastronomiche della regione, mentre nella magnifica cornice del centro storico medievale di Viterbo prendera’ vita una ricca programmazione di eventi che permetteranno a tutti gli appassionati del buon cibo di scoprire e apprezzare la ricchezza di sapori, profumi e tradizioni della regione Lazio. Degustazioni show cooking, eventi, esperienze sensoriali faranno da cornice all’esposizione principale.

Inoltre, a completare la kermesse, “Fuori Assaggi”, che sarà ancora una volta uno dei pilastri dell’evento: con questa iniziativa la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo intende coinvolgere i professionisti del turismo e della ristorazione, in quanto fondamentali per l’attivazione di sinergie ­finalizzate alla promozione del territorio in chiave enogastronomica. “Fuori Assaggi” raccoglierà in un unico calendario tutte le iniziative organizzate a Viterbo e provincia durante il periodo del salone dalle imprese che desiderano far vivere un’esperienza unica e memorabile ai propri ospiti sempre nell’ottica della valorizzazione dell’enogastronomia laziale di qualità.

Per proporre le proprie iniziative da inserire in “Fuori Assaggi” è possibile compilare il modulo disponibile al link https://www.rivt.camcom.it/it/assaggi-salone-dellenogastronomia-laziale_522/ ed inviarlo entro il prossimo 26 aprile all’indirizzo relazioniesterne@assaggisalone.com.

Per info: marketing@rivt.camcom.it tel 0761/234432-403.