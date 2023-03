NewTuscia – VITERBO – Torna per le vie del centro, dall’alba al tramonto, la fiera della Santissima Annunziata. Per sabato 25 marzo, il comando di Polizia locale ha predisposto l’ordinanza (n. 149 del 20-3-2023) con una serie di misure finalizzate alla disciplina della circolazione veicolare nelle vie e nelle piazze interessate dall’evento.

Queste le disposizioni di rilievo previste:

divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione coattiva nelle vie e nelle piazze interessate dal mercato dalle 6 alle 24 , e cioè: piazza S. Sisto, via Garibaldi, piazza Fontana Grande, via Cavour, piazza del Plebiscito, via Ascenzi, piazza Martiri d’Ungheria, piazza dei Caduti, largo B. Croce, via Marconi, piazza Verdi, via F.lli Rosselli, via Matteotti, piazza della Vittoria (lato parcheggio), piazza della Rocca, via Amendola, via e piazza San Faustino, via Cairoli.

A partire dalle ore 6 fino alle ore 24:

il transito a Porta della Verità sarà consentito esclusivamente ai residenti del settore B. All’altezza di piazza Dante il traffico sarà deviato su via della Marrocca, via Orologio Vecchio, via della Verità. Consentito l’utilizzo del parcheggio di piazza Dante.

Inoltre:

in via Signorelli e in via Maria SS. Liberatrice sarà istituito il doppio senso di circolazione .

sarà . In via S. Bonaventura la circolazione è consentita esclusivamente ai residenti e agli operatori economici della medesima via e di piazza della Vittoria.

la circolazione è consentita esclusivamente ai residenti e agli operatori economici della medesima via e di piazza della Vittoria. La circolazione veicolare rimane consentita nelle vie e piazze del centro storico che non sono coinvolte nella fiera. Gli utenti saranno portati a conoscenza delle interruzioni di transito attraverso apposita segnaletica mobile.

Le cosiddette “operazioni di spunta” (assegnazione di postazioni libere a operatori commerciali) avverranno presso il piazzale antistante il Comando di Polizia Locale, in largo Monte Cervino, dove sarà vigente il divieto di sosta con rimozione forzata (dalle ore 6 fino a cessata necessità).

Sarà consentito il transito in via Faul e in via El Alamein ai soli operatori commerciali al fine di raggiungere le postazioni assegnate.

L’area di parcheggio di piazza Divisione Paracadutisti della Folgore (Porta Faul) sarà regolarmente fruibile.

Va inoltre precisato che in caso di necessità, la Polizia Locale interverrà con la regolazione manuale del traffico, disponendo le opportune deviazioni, e applicando ulteriori misure di disciplina della circolazione e della sosta veicolare.

Infine, in occasione della manifestazione, il capolinea degli autobus del trasporto pubblico urbano della Francigena sarà spostato al terminal Riello, nell’area adiacente il terminal Cotral, sulla Tangenziale ovest.

Pertanto sarà vietato sostare nell’area adiacente al terminal Cotral, compresa la parte sottostante il cavalcavia. Tutte le linee del trasporto pubblico locale transiteranno fuori le mura e i percorsi saranno parzialmente variati. Gli orari delle corse rimarranno immutati. Tutte le modifiche sono consultabili al link https://www.francigena.vt.it/it/news/trasferimento-capolinea-autobus-urbani-presso-terminal-riello-giorno-25-marzo-2023_244.htm

Per tutte le ulteriori misure riguardanti sosta e traffico consultare la versione integrale dell’ordinanza sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio.