NewTuscia – GRAFFIGNANO – Gli Amici della Terra, in collaborazione con il Comune di Graffignano e con la locale Scuola secondaria dell’Istituto comprensivo PIO FEDI di Grotte Santo Stefano, hanno celebrato la GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE FORESTE, con un gesto simbolico che è voluto andare oltre il semplice documento di intenti o appelli che, seppur condivisibili, rischiano di fare notizia per un solo giorno.

Presso la scuola infatti è stata organizzata la proiezione agli allievi del film L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI, alla presenza dell’Amministrazione comunale, dei CC Forestale e dei rappresentanti dell’associazione stessa che si sono soffermati sul significato dell’iniziativa in merito alle molteplici funzioni del bosco e degli alberi negli spazi urbani. L’iniziativa è poi proseguita con la messa a dimora di un Celtis australis, noto come “bagolaro” e, localmente, come “malano” e conclusa con l’apposizione di una targa ricordo. La scelta della specie da impiantare non ha fatto solo riferimento a caratteristiche funzionali, in quanto partiolarmente indicata per ombreggiare, ridurre l’inquinamento e mitigare il microclima degli ambienti urbani, ma anche per la sua presenza spontanea nel territorio circostante, con un richiamo in particolare alla vicina SELVA DI MALANO ove si registra una presenza significativa di questa specie forestale.

“In questa Giornata internazionale proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – dice la Presidente degli Amici della Terra Monica Tommasi – abbiamo voluto compiere un gesto concreto per la sensibilizzazione delle giovani generazioni sull’importanza degli alberi per la salvaguardia idrogeologica del territorio, per la mitigazione del clima, per il sequestro del carbonio, per la qualità dell’aria e dell’acqua, per la biodiversità, per la loro funzione sociale e per il benessere delle comunità”.

Soddisfazione piena anche per l’Amministrazione comunale di Graffignano che “ha ritenuto opportuno collaborare con l’associazione per svolgere una concreta opera di sensibilizzazione verso il mondo della scuola ove si formano le nuove generazioni in un periodo peraltro caratterizzato da gravi squilibri ambientali sul pianeta, a cominciare dai cambiamenti climatici in atto”, come affermato dal Sindaco Piero Rossi. Presente la Vice Sindaco Barbara Fonti che, con la Dirigente scolastica Giovanna Diana, ha poi apposto una targa ricordo sull’albero, con l’invito agli studenti ad adottarlo.

L’iniziativa degli Amici della Terra si inserisce nel quadro più ampio della campagna ALBERI AMICI che intenderà diffondersi sul territorio nazionale con una particolare attenzione ai temi del verde urbano su cui coinvolgere anche gli enti pubblici per la sua corretta gestione, salvaguardia e valorizzazione.