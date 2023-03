L’uomo, possedeva altre armi, la licenza era scaduta lo scorso gennaio

NEWTUSCIAUMBRIA – TERNI – Sabato mattina, gli Agenti della Squadra Volante, avvertiti da chiamata di emergenza, effettuata da passanti, sono intervenuti nella zona del parcheggio di Via Ettore Proietti Divi, per fermare un uomo che si aggirava nella zona con un fucile in spalla.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti immediatamente e hanno avvicinato l’uomo, che non è sembrato essere molto cosciente in se stesso, cosi dopo aver tentato vanamente di instaurare un dialogo, gli Agenti sono riusciti a distrarlo e a sfilargli dalla spalla l’arma che portava a tracolla.

L’arma, dopo essere stata inserita nella custodia è stata immediatamente sottoposta a sequestro.

L’uomo, un 82enne, dai controlli risultava essere in possesso di altre armi, e con la licenza scaduta nello scorso mese di gennaio.

Gli agenti hanno immediatamente ritirato le armi e la licenza, denunciando all’autorità giudiziaria l’iomo, per reato di porto abusivo di armi ed è stato proposto alla Prefettura – U.T.G. – di Terni per l’emissione del provvedimento di divieto di detenzione armi.