Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Il presidente del Consiglio Nazionale dei comuni italiani Anci, Enzo Bianco, a margine della firma del protocollo d’intesa tra Ordine degli psicologi, Intergruppo parlamentare Qualità di Vita nelle Città ed Health City Institut:

“I Comuni sono chiamati ad attrezzarsi per rispondere a nuove esigenze e richieste di aiuto da parte dei cittadini, ma anche per far fronte a comportamenti sociali che destano qualche preoccupazione. Servono, per questo, strumenti adeguati al nuovo contesto.

La firma di un protocollo con l’Ordine degli psicologi risponde a questa esigenza sociale”, lo ha sottolineato Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale ANCI, a margine della firma del protocollo d’intesa tra Ordine nazionale degli psicologi, Intergruppo parlamentare ‘Qualità di Vita nelle Città’, C14+ ed Health City Institute.

“Il volto delle città è cambiato in questi anni, in parte anche per la lunga emergenza del Covid19. Sono cambiate – ha proseguito Bianco – anche le richieste che i cittadini rivolgono ai Comuni e al sistema del welfare. Grazie a questo accordo, riusciremo a dare la giusta attenzione alla promozione della ‘salute psicologica’ nei contesti urbani e nelle città, studiandone ed approfondendone gli elementi essenziali. Tutto questo ci consentirà – evidenzia Bianco – di affinare le strategie per migliorare stili di vita e benessere delle comunità.

E’ un modo concreto di dar seguito ad una linea su cui Anci è impegnata da tempo:

una corretta e ordinata convivenza civile, il rispetto delle regole, soprattutto nel contesto spesso frenetico delle nostre città, è fondata anche sulla garanzia di benessere psico-fisico dei cittadini”.