Il Presidente Alessandro Romoli: “Ancora una volta l’Ente si dimostra in grado di fornire servizi eccellenti ai cittadini”

NewTuscia – VITERBO – Una bellissima notizia per tanti studenti, docenti e famiglie della Tuscia: la Provincia di Viterbo è infatti riuscita ad ottenere un finanziamento da oltre 4 milioni di euro per l’adeguamento sismico del Liceo Scientifico Paolo Ruffini di Viterbo – Sede di via della Verità.

Si tratta di un importante finanziamento messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Obiettivo del fondo è la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’edilizia scolastica.

Nello specifico, il finanziamento che la Provincia di Viterbo è riuscita ad ottenere è pari a 4 milioni e 148mila euro. L’Ente è già in possesso del progetto definitivo, dunque nelle prossime settimane si procederà all’affidamento della progettazione esecutiva. Seguirà poi la fase dell’approvazione e dell’indizione della gara per l’affidamento dei lavori.

“Un altro straordinario risultato della Provincia di Viterbo che continua a fornire servizi eccellenti ai cittadini della Tuscia – ha commentato il Presidente Alessandro Romoli -. Questo nuovo finanziamento ottenuto dal Miur è l’ennesima dimostrazione della grande capacità di questo Ente di riuscire a presentare di volta in volta progetti credibili e ben realizzati che vengono sistematicamente premiati con finanziamenti ministeriali”.

“Questo finanziamento è una straordinaria vittoria per tutti – ha aggiunto Ermanno Nicolai, consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica – perché riguarda la scuola: che è infatti un luogo di straordinaria importanza dove si forma il futuro di questo paese. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro i quali hanno lavorato scrupolosamente per riuscire a portare a casa questo risultato straordinario”.

Provincia di Viterbo