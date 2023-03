NewTuscia – BAGNOREGIO – “Molte persone, che ringrazio, mi stanno segnalando questo articolo dove la geografia viene maltrattata, abbiamo già diffidato e spero che a breve venga tolto dal web”. Così Luca Profili, sindaco di Bagnoregio, ha commentato l’articolo galeotto che ha fatto indignare i bagnoresi.

Sotto l’immagine della bella Civita di Bagnoreggio, il titolo Civita, il borgo calabrese tra le montagne, ha infatti fatto storcere più di un naso sulla qualità e la precisione delle nozioni geografiche che compongono la cultura generale. Ma se da un lato appare evidente che c’è stato un errore, dall’altro tale errore è più sottile di quello che può sembrare in un primo momento. È infatti la foto sbagliata ad essere stata associata ad un articolo tra l’altro veritiero: il borgo citato infatti non è quello nella Tuscia come l’immagine lascia intendere, ma un’altra Civita davvero situata in Calabria, un borgo anch’esso, ma “tra le montagne e la vegetazione più che selvaggia del Parco del Pollino”.

Un quid pro quo basato su un’immagine e un caso di omonimia.