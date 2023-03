Di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Ok La capolista Aranova (53 punti) che supera 1-0 il Carbognano (20) Monteforte in goal

Ok la Romulea (52) che batte 2-1il DuepigrecoRoma (21) a segno per i locali Gobbo e Amorosini.

Santa Marinella (39) Grifone Calcio (47) 3-2 per i locali IN RETE Giannotti, Cuomo e Tabarrini, per i locali, Matteo Trincia su rigore e Forti per gli ospiti.

Ottavia (46) canale MonteRano (18) 5-2 Casella Paloni, Fondi, Zgardan e autorete, per i capitolini,Attardo e Polidori per i canalesi.

Casal Barriera (31) Tolfa (46) 1-2 Pappalardo porta avanti locali, matarazzo e Omar Pastorelli siglano il sorpasso.

Sorianese (34) Polisportiva Ostiense (17) 2-2 Valentini e Oriolesi per i cimini che vengono sempre raggiunti in questo match.

Fregene Maccarese (29) Nuovo Borgo san Martino (18) 2-0

Nel Derby viterbese pareggio 1-1 tra il Pescia Romana (25) ed il Tarquinia (21) Bisozzi in goal per i locali, Borzacchi per gli ospiti.