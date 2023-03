NewTuscia -PRATO

In seguito ai controlli della Polizia Municipale eseguiti nel fine settimana sono due le persone denunciate per ricettazione in quanto utilizzatori di veicoli rubati. Il primo, fermato da una pattuglia dell’Unità Motociclisti, si trovava a circolare nella zona di via Oglio su una bicicletta elettrica rubata nel mese di gennaio a Firenze. Il mezzo, del valore di 3000 euro, risultava dotato di gps e la Polizia Municipale stava monitorando gli spostamenti ormai da qualche giorno: l’intervento di sabato ha portato alla restituzione della bici al legittimo proprietario e la denuncia a piede libero del cittadino di nazionalità cinese per ricettazione.

Stessa sorte è spettata al conducente di una moto che, in sella al mezzo rubato ad inizio marzo a Prato, è stato fermato da una pattuglia dell’Unità Territoriale Centro, che agiva in abiti civili, in via Vivaldi.

Per il conducente di origine albanese oltre alla denuncia per ricettazione è scattata in aggiunta la sanzione per guida senza patente, mai conseguita. Anche in questo caso il veicolo è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario.