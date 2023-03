NewTuscia – VITERBO – “Una Rosa per Reginaldo” il nuovo libro di Antonio Romanelli, verrà presentato il 1/04/2023, alle ore 16:30, presso la sala delle biblioteche del Ce.Di.Do in Piazza San Lorenzo 6A a Viterbo.

Quando Ser Reginaldo, Cavaliere di Narnia, di ritorno da una sanguinosa crociata in Terra Santa, giunge finalmente nel suo paese natio, trova ad attenderlo un’amara sorpresa: sua moglie e sua figlia sono state aggredite da alcuni banditi e ora la prima giace nel suo letto in punto di morte, della seconda non c’è traccia, forse rapita dagli stessi predoni. Il Cavaliere, fuori di sé dalla rabbia e dal dolore, non trova altra consolazione se non quella di rinnegare Dio, apparentemente indifferente alle disgrazie di chi, come lui, l’ha servito per due anni, e gettarsi a capofitto alla ricerca della figlia scomparsa. Sulle sue tracce giungerà a Viterbo, dove una fanciulla di nome Rosa gira scalza per le vie della città predicando la parola di Dio. L’incontro con la giovane scuoterà l’animo del Cavaliere, ormai inaridito dal dolore e dal cinismo, e darà una svolta significativa alla sua ricerca… Sullo sfondo delle lotte fratricide tra Guelfi e Ghibellini, in un mondo popolato da uomini sanguinari e senza scrupoli, Una Rosa per Reginaldo racconta la lotta interiore di un uomo che cammina sul filo sottile tra bene e male, inconsapevole di essere un piccolo ma importante tassello nel grande disegno che lo sovrasta.

Antonio Romanelli è nato a Terni nel 1959. Si è diplomato Perito Elettrotecnico, anche se avrebbe preferito uno studio classico, ma in quel momento per motivi economici, essendo orfano di padre dalla tenera età e con la mamma che provvedeva alla famiglia lavorando in una mensa aziendale, ha scelto suo malgrado una scuola che lo preparasse al lavoro. Lasciato l’esercito per poter aiutare la famiglia e vegliare sulla sorella minore, ha svolto molti lavori: dal manovale, all’elettricista, al riparatore dei distributori automatici di caffè. Narni, la città dove viveva, non offriva all’epoca molte opportunità di impiego e allora si trasferì a Viterbo dove trovò lavoro come tecnico presso un’azienda di fotocopiatrici e registratori di cassa. Mette su famiglia e nel tempo libero si è sempre dedicato a rievocazioni medioevali scrivendo testi per teatro da strada e sceneggiati per cortometraggi medioevali. Il Medioevo è stata la sua passione fin da ragazzo, come pure la scrittura, che ha trovato il suo sbocco in questa sua prima opera edita.