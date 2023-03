NewTuscia – VITERBO – Lunedì 20 marzo, alle ore 15.30, avrà luogo, presso la Sala delle Assemblee della Fondazione Carivit (Palazzo Brugiotti, Via Cavour, 67 – Viterbo), il terzo incontro del ciclo di conferenze (valido come corso di aggiornamento per docenti della scuola secondaria e come PCTO) “Nuove prospettive per l’insegnamento delle lingue e

letterature classiche”, organizzato dalla Delegazione viterbese “R. Pesaresi” dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC), con il patrocinio della Fondazione Carivit: Elena Scarpanti (Liceo Scientifico “Belfiore” – Mantova; USR Lombardia) parlerà riguardo al tema “Basi cognitive, relazionali e sociali dei processi di apprendimento:

il caso dell’istruzione degli adulti e i corsi di latino e di greco”.