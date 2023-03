NewTuscia – CROTONE – La Viterbese perde anche a Crotone, dopo aver accarezzato la vittoria. Al 14′ azione in contropiede di Jallow che evita anche il portiere avversario, ma poi si defila troppo e non riesce ad inquadrare la porta. Al 18′ vantaggio della squadra di Lopez con Semenzato che manda il pallone in rete con un tiro al volo. Al 44′ ancora Jallow se ne va in contropiede prima di tirare sul corpo del portiere avversario, in disperata uscita. Al 2′ della ripresa la Viterbese raddoppia grazie ad un penalty trasformato da Barillà e concesso per un fallo di mano di Cuomo. La Viterbese sembra poter gestire la partita, ma il Crotone accorcia le distanze con un colpo di testa di Tribuzzi al 19′. I calabresi pareggiano poi con Gomez al 32′ dopo un calcio d’angolo. Ormai è un assedio e il Crotone mette a segno il 3-2 finale con un destro di D’Errico. Peccato, perché la Viterbese dopo questa sconfitta scende all’ultimo posto in classifica, quando la gara sembrava, almeno nella prima ora di gioco, in mano alla squadra di Lopez.

Le formazioni delle due squadre:

CROTONE: Branduani; Cuomo, Golemic, Gigliotti (1’st Giron); Spaltro (15’st Calapai), Petriccione, Vitale (1’st Awua); Tribuzzi (44’st D’Ursi); Chiricò (48’st Pannitteri), D’Errico; Gomez. A disp. Dini, Martino, Papini, Bove, Carraro, Crialese, Cernigoi. All. Zauli

VITERBESE: Bisogno; Marenco (30’st Ingegneri), Monteagudo, Riggio; Pavlev, Semenzato, Megelaitis, Rabiu (27’st Mungo), Devetak; Barillà (27’st Mastropietro); Jallow (21’st Marotta). A disp. : Dekic, D’Uffizi, Polidori, Andreis, Mbaye, Montaperto. All. Lopez

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino

RETI: 17’pt Semenzato 3’st Barillà su rigore, 18’st Tribuzzi, 32’st Gomez, 41’st D’Errico

NOTE Ammoniti Tribuzzi, Cuomo, Marenco, D’Errico Mastropietro, Riggio.