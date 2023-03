NewTuscia – PERUGIA – Sarà il Rework Club di Perugia a ospitare giovedì 23 marzo alle 21 il prossimo appuntamento con la stagione Comìc Umbria che vedrà protagonista Saverio Raimondo con “Live a studio 33”. Un appuntamento realizzato per l’occasione in collaborazione con Dna Concerti.

Dal 20 gennaio è disponibile su Spotify e tutte le piattaforme di streaming musicale (tra cui Apple Music, iTunes e Amazon Music) “Saverio Raimondo Live a Studio 33”, il primo comedy album in Italia.

É il secondo special di stand-up comedy del comico, un’ora di live show irriverente, registrato a Roma, nello Studio 33 di Trastevere, sala interamente dedicata alla produzione e fruizione musicale in hi fi, di fronte a un pubblico adulto e dotato di senso dell’umorismo. Ansia, piatti da lavare, porno amatoriale, soldi e sentimenti: questi sono solo alcuni dei temi esplorati nello show che è un vero e proprio inno ai club e alla loro atmosfera.

«Dopo Il Satiro Parlante su Netflix avevo voglia di realizzare uno special che fosse “speciale” davvero – dichiara Raimondo – e che rimandasse tanto alla dimensione soggettiva della comicità quanto alla magia dell’esperienza collettiva e condivisa dello spettacolo dal vivo. Il comedy album, genere discografico di decennale tradizione statunitense tanto da essere una categoria dei prestigiosi Grammy Awards, è infatti un formato ideale per la stand-up comedy, che è una comicità unplugged, acustica, molto più simile alla musica dal vivo che al teatro».

«Io sul palco non recito – prosegue l’artista – “suono” i miei strumenti -la mia voce, il mio corpo, le mie battute- e stabilisco così una connessione con il pubblico. Diciamo che durante i miei spettacoli io sono il solista, mentre gli spettatori mi accompagnano e tengono il ritmo con le loro risate e applausi. Ecco perché la dimensione audio è quella che meglio si presta a restituire il calore e l’atmosfera elettrica di un live di stand-up comedy».

Anticipato da “Il Trasloco”, singolo in cui Saverio Raimondo esprime in modo selvaggio e fantasioso il suo punto di vista su una delle prove più dure a cui ci sottopone la società del benessere e la vita borghese, “Saverio Raimondo Live a Studio 33”, sarà presto anche un vinile, acquistabile in tutti i suoi live, dal 26 febbraio nei club di tutta Italia. Il disco è prodotto dalla podcast company Hypercast, Cristiana Baldassari Agenzia e Dna Concerti, oltre che dallo stesso Raimondo.

Prevendite su circuito Ticketitalia