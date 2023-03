NewTuscia -CASCINA – PISA

Dal 17 al 19 marzo si è svolto l’evento ‘Cascina in Festa’, con spettacoli, animazione e divertimento per grandi e piccoli in piazza Caduti della Libertà e Corso Matteotti.

Questo il programma che si è svolto:

tutti i giorni in piazza Caduti della Libertà dalle 10 alle 24 festa siciliana con tante specialità culinarie tipiche della Sicilia e con ospite d’eccezione Tony Sperandeo:

in Corso Matteotti sabato 18 giochi in legno, gonfiabili, mercatino artigianale ed esibizione delle scuole di vallo locali, domenica 19 esibizione delle scuole di ballo locali, gonfiabili, mercatino artigianale e tanto altro.

L’evento ha attirato molte persone, ,oltre i cittadini cascinesi ed è stato molto apprezzato, un vero successo.