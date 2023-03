Riceviamo e pubblichiamo

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – “Total black weekend” calcistico aquesiano perché peggiorano tutte le statistiche classifica. In Seconda Categoria la Asd Polisportiva Vigor Acquapendente di coach Vittorio Gaggi non và oltre il pareggio (1-1 con rete di Alessio Bedini) sul campo della pericolante ASD Robur Tevere e scivolando quarta in classifica esce dalla zona play-off -ripescaggi Prima Categoria.



Sabato 25 Marzo alle ore 15.00 sfida casalinga ad un Club Tarquinia calcio 1929 che dopo il 3-0 casalingo all’ASD Castiglione calcio si propone in prepotente ascesa. Nella stessa Categoria piomba nuovamente nel “buco nero play out” la ASD Virtus Acquapendente di coach Massimo Robustelli (nella sconfitta casalinga per 4-1 contro l’ASD Nuova Bagnaia in rete Ibrahim Baba) e Sabato 25 Marzo si recherà al “Romagnoli Poleggi” di Marta per affrontare una ASD che dopo la sconfitta per 3-0 sul terreno di gioco dell’SSD Calcio Tuscia srl si trova in condizioni ancora più critiche di quelle aquesiane. In Terza Categoria, infine, la ASSD Torrese di Franco Bacchi viene superata per 9-1 sul terreno dell’ASD Tolfa calcio (in rete Abdoul Youssef).

Il tentativo per abbandonare il penultimo posto in classifica riprenderà Sabato 25 Marzo alle ore 15.00 quando al Boario di Acquapendente arriverà una ASD Blera che dopo la vittoria casalinga per 1-0 contro l’ASD United Alta Tuscia respira aria classifica migliore.