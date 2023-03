NewTuscia – ROCCA DI PAPA – Riceviamo e pubblichiamo. “Soddisfazione e ottimismo per l’ampio sostegno che si sta consolidando intorno alla candidatura a sindaco di Rocca di Papa di Francesco De Santis, per l’appuntamento elettorale del 14 e 15 maggio.

De Santis rappresenta, per la giovane età e per la sua esperienza politica e amministrativa, una figura in grado di dare risposte concrete e innovative alla città e di interpretare al meglio un progetto di sviluppo ambizioso e di qualità. Saremo al suo fianco in questa importante sfida”

Così, in una nota, la capogruppo di Italia Viva-Azione alla Regione Lazio Marietta Tidei.