NewTuscia – MONTECASTRILLI – Il personale del Comando dei Vigili del fuoco di Terni è stato chiamato ad intervenire in un’aria boschiva tra la località Capitone e Montecastrilli per il recupero della salma di un uomo di 83 anni. Al momento le cause del decesso sono sconosciute.

Il corpo dell’uomo è stato recuperato grazie all’aiuto del personale Sasu e dei Carabinieri.