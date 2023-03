NewTuscia – VETRALLA – Il turismo è per Vetralla la parola d’ordine dei prossimi anni. Il borgo antico, la Francigena, i vicoli, la nuova galleria fotografica permanente a cielo aperto, le panchine d’autore, l’Eremo di San Girolamo, il Tempio di Demetra, i personaggi storici che l’hanno attraversata, i palazzi antichi, le chiese, i boschi, le eccellenze enogastronomiche e i tanti artisti e artigiani che ci vivono ne sono il trampolino.

E’ per questo che l’amministrazione comunale di Vetralla e la Pro loco, in collaborazione con le varie associazioni del territorio, stanno lavorando attivamente su questo fronte. Niente può essere lasciato al caso. E rispondendo a una programmazione delineata a inizio anno, in questi giorni 16-17 e 18 Marzo, sia il Comune che la Pro Loco hanno presenziato a una importante fiera di settore: la BMT a Napoli. Tante le personalità intervenute per l’occasione, sindaci, presidenti di pro loco anche quello Nazionale, vari assessori regionali e non ultimo il neo ministro Daniela Santanché. “Siamo i più belli del mondo ha detto, dobbiamo diventare anche i più bravi e le fiere sono lo strumento migliore per farlo”.

Vetralla era presente, per aver aderito come amministrazione e anche come pro loco per conto della “Rete destinazione Sud”. Sul sito incoming Italy.it che è partner, cliccabile dall’estero per il “turismo di ritorno” sarà presente con sue immagini, una sua descrizione e alcune delle feste tradizionali più importanti della città. Una occasione unica, un momento di importanti relazioni, di convegni e di spunti, per proseguire con le giuste informazioni sull’argomento della promozione territoriale.

L’assessore alla cultura e al Turismo Daniela Venanzi, il presidente della Pro loco Stefania Carlini e La segretaria Unpli Lazio Francesca Sansotta, consapevoli dell’importanza della fiera hanno dedicato una giornata intera proprio a questo: un bagaglio da spendere per Vetralla.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VETRALLA

PRO LOCO DI VETRALLA