NewTuscia – TERNI – Fuga di gas in un appartamento di via Liutprando.

Il condominio è composto da oltre 40 appartamenti, non tutti abitati, e tutti i condomini occupanti l’edificio sono stati accompagnati all’esterno, in via precauzionale, in luogo sicuro dal personale dei vigili del fuoco Sul posto presenti anche la polizia municipale e il tecnico Asm della distribuzione del gas.