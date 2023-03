NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Tutte le organizzazioni sindacali territoriali della polizia penitenziaria di Viterbo hanno organizzato una manifestazione per lunedì 20 marzo in piazza del Plebiscito a Viterbo -di fronte alla prefettura -per denunciare le principali problematiche con cui ogni giorno devono fare i conti tra cui la carenza di personale.