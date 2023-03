NewTuscia – VITERBO – Nuova aggressione ieri nel carcere di Mammagialla, stavolta ai danni di un detenuto; un 30enne italiano è stato trasportato in codice rosso a Belcolle con ferite a collo e torace, oltre a fratture alle costole e varie contusioni.

Sembrerebbe che sia stato avvicinato da un gruppo di tre o quattro detenuti che per ragioni ancora da chiarire lo avrebbero aggredito. Per il giovane ci sono 30 giorni di prognosi.

Questo episodio si colloca alla fine di una lista di problematicità che interessano le strutture di detenzione. Tutte le organizzazioni sindacali territoriali della polizia penitenziaria di Viterbo hanno organizzato una manifestazione per lunedì 20 marzo in piazza del Plebiscito a Viterbo -di fronte alla prefettura -per sottllineare le difficoltà con cui ogni giorno devono fare i conti, tra cui la carenza di personale.

La manifestazione si aggiunge a quella indetta anche a livello Regionale da tutte le sigle sindacali Fns Cisl, Sappe, Uilpa, Uspp, SinaPPe, Osapp e Fp Cgil,- che si svolgerà a Roma lunedì 27 davanti all’istituto penitenziario di Regina Coeli.