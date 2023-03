NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Gravity Experience, tour naturalistici, Arkeobike: per gli appassionati delle escursioni in mountain bike sono in arrivo straordinarie sorprese.

Un programma ricco di eventi dedicato ad uno degli sport outdoor più amati del momento: il vasto mondo delle discipline MTB.

A partire dal 1° aprile per gli appassionati di mountain bike sono in programma bellissime escursioni alla scoperta del territorio di Soriano nel Cimino e delle zone limitrofe. Escursioni diverse, sia per caratteristiche che per difficoltà, perfette per accogliere al meglio l’arrivo della primavera. Tra le escursioni in programma spiccano l’Arkeobike ed il Gravity Experience. Nello specifico, l’Arkeobike sarà un’escursione dedicata alla scoperta dei principali monumenti storico-naturalistici della zona. Il Gravity Experience, riservato invece ai più esperti, è un’esperienza adrenalinica sui sentieri naturali. Ad accompagnare gli sportivi ci saranno esperte guide.

Da non perdere, inoltre, l’appuntamento alla scoperta dei castagneti e dei faggi secolari, in programma per il 2 aprile, e l’escursione alla scoperta del monumento naturale di Corviano, che inaugurerà il ricco programma di Tour Bike il prossimo 1 aprile.

“Un progetto che unisce lo sport alla conoscenza del nostro bellissimo territorio, – spiegano il sindaco Roberto Camilli, l’assessore al Turismo Rachele Chiani e il consigliere Fausto Bassanelli- e che permetterà di coinvolgere appassionati di tutte le età. Per partecipare ai tour è obbligatoria la prenotazione. Sarà possibile prenotare biciclette con pedalata assistita e le guide esperte saranno a disposizione per fornire supporto ed informazioni utili”.

Info e prenotazione obbligatoria 378 303 3319, ufficioturistico@comune.corioanonelcimino.vt.it