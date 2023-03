NewTuscia – RONCIGLIONE – La gara televisiva de “Il Borgo dei Borghi” entra nel vivo. Ronciglione è tra i 20 borghi italiani – l’unico a rappresentare il Lazio – in gara alla decima edizione del programma “Il Borgo dei Borghi”, trasmesso su Rai3 all’interno del Kilimangiaro.

Dopo le riprese, girate tra agosto e settembre scorsi, e la messa in onda su Rai3 del servizio dedicato a Ronciglione (ora disponibile su Raiplay), è arrivato il momento delle votazioni. Da domenica 12 marzo, sul sito www.rai.it/borgodeiborghi/ è disponibile una pagina di presentazione dei venti borghi italiani in gara, dalla quale è possibile votare gratuitamente la propria località del cuore, cliccando su “vota il tuo borgo preferito”.

La votazione verrà chiusa domenica 26 marzo alle 23.59. In questa finestra temporale sarà possibile esprimere un voto al giorno, indicando sempre una sola preferenza. Per votare è necessario possedere una credenziale di accesso a Raiplay, fare il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto.

Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay indicando: username, password e un indirizzo e-mail di riferimento.

Una gara che sta coinvolgendo attivamente tutta la comunità, sostenuta sui social anche da personaggi del mondo dello spettacolo come il Maestro Gianni Mazza, cittadino di Ronciglione, e l’attrice Paola Minaccioni, che a Ronciglione ha trascorso la propria infanzia. “Votare e far votare ogni giorno, coinvolgendo il maggior numero di persone possibile, è l’unico modo per sperare di far vincere il nostro borgo – ha dichiarato il sindaco Mario Mengoni. Se vince Ronciglione vincono il Lazio e la Tuscia in termini di promozione e di turismo territoriale, per questo invito non solo i cittadini, ma anche i comuni del territorio, le associazioni e gli enti regionali a sostenerci in questa gara, votando e passando parola”.

La classifica, con la proclamazione del vincitore del Il Borgo dei Borghi, verrà svelata nel corso di una prima serata, sempre su Rai 3, trasmessa il 9 aprile.

Comune di Ronciglione