Lavori sulla rete Gas

NEWTUSCIA/UMBRIA – TERNI – La Provincia di Terni, su richiesta della ditta che sta eseguendo i lavori, ha emanato un’ordinanza di proroga del senso unico alternato regolato da semaforo sulla Sp 29 Capitonese a Narni in località Colle di Sopra. Il provvedimento scattato oggi sarà in vigore fino al 22 per i lavori di sostituzione della condotta del gas che la ditta sta eseguendo per conto di Erogasmet ed il senso unico durerà per tutte le 24 ore dal km 5+063 al km 5+183. Agli automobilisti si raccomanda attenzione nel transitare lungo la zona del cantiere.