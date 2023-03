NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Tutto pronto per la ventesima giornata del campionato di serie B maschile girone F. L’Ecosantagata Civita Castellana, leader della classifica con 49 punti, affronta domani pomeriggio a Foligno (fischio d’inizio alle 17) la Italchimici Inters.

Una partita che presenta caratteristiche e difficoltà simili a quella della settimana scorsa, quando i rossoblù avevano sconfitto la Tomei Livorno. Anche l’Italchimici Foligno, infatti, sta lottando per la salvezza e ha bisogno di punti per tenere distante proprio il Livorno. Ulteriore fattore di complicazione è il fatto di giocare in trasferta, col Foligno che cercherà di sfruttare il fattore campo per aggiungere ulteriore intensità alla sua prestazione.

Nella partita d’andata la Italchimici aveva messo in seria difficoltà i rossoblù, costringendoli fino al tie-break. A presentare la sfida ora è il centrale Matteo Consalvo: “Il Foligno ha una classifica che non gli rende giustizia, perché ha ottimi giocatori in tutti i ruoli, tra cui un palleggiatore molto bravo a leggere la partita – è il suo parere -. Non ci dimentichiamo che nella partita d’andata ci portarono via un punto”.

“Ci troviamo in un momento della stagione molto delicato – continua Consalvo – in cui più si va avanti e meno bisogna abituarsi all’idea che possiamo vincere le partite facilmente perché siamo primi in classifica. Il fatto che il Foligno abbia bisogno di punti per la salvezza è qualcosa che può dare un plus alla loro prestazione, ma chiunque incontra la prima in classifica vuole provare a metterla in difficoltà perché dimostrare di potersela giocare con la capolista fa tanto morale. Sta a noi essere bravi a non permettere che questo succeda”.

Il centrale dell’Ecosantagata si prepara già alla volata finale della stagione. “Stiamo risolvendo i piccoli acciacchi fisici che inevitabilmente arrivano durante il campionato e dal punto di vista mentale ci stiamo riprendendo bene dopo lo scivolone con la Rossi ascensori. Sabato scorso abbiamo ottenuto una buona vittoria con una buona prestazione, dobbiamo continuare così e migliorare gara dopo gara fino ai playoff”.

