Stefano Stefanini

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Si svolgerà presso la parrocchia di San Giuseppe Operaio, in via Enrico Minio a Civita Castellana, sabato 25 marzo dalle ore 16,30 la Festa di autofinanziamento della Giornata Mondiale della Gioventù, programmata a Lisbona. l’appuntamento prevede cena conviviale, musica live, serata disco, animazione per bambini, e un quizzone.

La prossima Giornata Mondiale della Gioventù 2023 e‘ stata convocata da Papa Francesco a Lisbona dal 1 al 9 agosto prossimi, con la partecipazione di migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo.

La GMG si svolgerà per consentire ai giovani e ai loro educatori di fare esperienza di Dio. Chiaramente il pellegrinaggio della GMG è rivolto ai giovani che hanno questa apertura e tale desiderio nel cuore.

Sappiamo che questo tipo di pellegrinaggio richiede una grande capacità di adattamento, la necessità di riconoscere e accogliere la precarietà di tale esperienza e fare i conti con i nostri limiti e con le nostre povertà.

Le parrocchie della Diocesi faranno tutto il possibile, insieme ad associazioni e movimenti, per corrispondere positivamente all‘invito pervenuto: dall’ èquipe diocesana di pastorale giovanile e vocazionale della nostra diocesi, „ per venire incontro a tutti i giovani che desiderano vivere un momento di Chiesa e di fraternità, organizzeremo un campo scuola diocesano in Italia per coloro che non potranno partecipare alla GMG. Prossimamente pubblicheremo date e informazione di questa proposta alternativa alla GMG.

Approfittiamo per rivolgere alle parrocchie, alle famiglie e specialmente ai giovani un saluto sentito e vicino, ringraziando ciascuno di Voi per la collaborazione.

Affidiamo questa Giornata Mondiale della Gioventù GMG, noi tutti e specialmente i giovani a Maria Santissima ad Rupes, Patrona della nostra diocesi di Civita Castellana, con l’impegno di Don Francesco Botta e dell’Èquipe diocesana della Pastorale giovanile.