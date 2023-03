NewTuscia – VITERBO – Nel corso di alcuni incontri in cui saranno definiti i particolari di Viterbo in Festa, prende sempre più una forma concreta l’iniziativa che ha raccolto circa 70 adesioni.

Se da un lato persino il vescovo piazza ha incoraggiato i volontari già di per se entusiasti, dall’altro ristoratori, negozianti e b&b, associazioni, enti, parrocchie, circoli, cortei storici, sbandieratori si sono incontrati per stabilire il programma dell’evento che avrà luogo il 29-30 aprile e 1° maggio.

Per il momento è stata decisa la presenza di un arcobaleno in tulle allestito dalla ditta Fiorillo che si estenderà per 300 metri nel cielo di via San Lorenzo a simboleggiare pace, diritti e rinascita. Ma saranno tante altre le curiosità e gli intrattenimenti.