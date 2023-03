NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Il prossimo 20 marzo 2023 alle ore 16,30, presso la Sala Teatro della Parrocchia del Murialdo, messa a disposizione dai Padri Giuseppini, si terrà la cerimonia di apertura della sessione primaverile del XXXVII ANNO ACCADEMICO con l’intervento del Rettore Dott. Bruno Mongiardo, del presidente del Lions Club di Viterbo – Distretto 108L Avv. Giuliano Nisi e prolusione del Vescovo di Viterbo S.E. Mons. Orazio Piazza.

Anche in questa sessione saranno affrontati argomenti di interesse generale, di grande attualità e si parlerà di Letteratura, Filosofia, Arte, Scienza e tanto altro.

Indiscusso ed altamente qualificato il profilo di tutti i relatori che interverranno.

Sono inoltre previste due gite di carattere ricreativo-culturale: una domenica 16 aprile 2023 uno spettacolo al Teatro dell’Opera di Roma e l’altra mercoledì 26 aprile 2023 ai Giardini di Ninfa – Norma e Sermoneta.

Un ringraziamento particolare va a tutti gli iscritti per l’adesione al programma, ai relatori per il loro lavoro, ai Padri Giuseppini (Don Mario in primis) per la loro fattiva collaborazione.

Con l’augurio di buon lavoro, buona scuola e buona vita a tutti.

Il Rettore

Il Presidente Lions Club Viterbo – Distretto 108L

Il Segretario Organizzativo

Bruno Mario Mongiardo Giuliano Nisi Angelo Paccosi