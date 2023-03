dopo aver acquistato la merende esce dal negozio e viene adescata da un 53enne nigeriano che tenta la violenza

NEWTUSCIA/UMBRIA – TERNI – Un 53enne nigeriano, è stato fermato dagli Agenti di Polizia di Stato, in quanto fortemente indiziato del reato di violenza sessuale, nei riguardi di una ragazza minorenne. L’uomo avrebbe avvicinato la ragazza, mentre usciva da un negozio, dove si era recata per acquistare la merenda. La ragazza sarebbe stata avvicinata dall’uomo con banali domande, per poi afferrarla per il braccio, iniziandola a palpeggiarla e tentando anche di baciarla.

Riuscita a liberarsi dalla presa dell’uomo, la ragazza è scappata, correndo in direzione del parcheggio esterno, dove ha telefonato alla mamma che l’aveva raggiunta immediatamente ed aveva segnalato l’accaduto al numero d’emergenza.

Sul posto è intervenuta la pattuglia della Squadra Volante, che hanno visto la ragazza, visibilmente scossa, che ha prontamente indicato agli agenti il nigeriano, che stava discutendo animatamente con la mamma che, agitata, lo stava accusando di aver molestato sua figlia.

L’uomo è stato subito condotto in questura e dalle indagini svolte nell’immediatezza, sono emersi a suo carico gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato di violenza sessuale, al termine delle quali è stato eseguito il fermo, anche in considerazione del concreto pericolo che lo stesso potesse darsi alla fuga, trattandosi di un extracomunitario in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, disoccupato e senza una stabile dimora.

Su disposizione del Pubblico Ministero l’uomo è stato portato presso la Casa Circondariale di vocabolo Sabbione e nella mattinata del 15 marzo, il G.I.P. del Tribunale di Terni ha emesso ordinanza di convalida del fermo ed applicato al nigeriano la Misura della Custodia cautelare in carcere.