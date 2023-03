NewTuscia – VITERBO – Ripristinata la regolare circolazione veicolare allo svincolo Santa Barbara-Teverina della circonvallazione Almirante (ingresso da Villanova).

La chiusura, legata al forte vento di ieri, si è resa necessaria, in via precauzionale, per verificare le condizioni delle alberature presenti lungo il tratto interessato.