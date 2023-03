Almonte: “Torniamo con i film in piazzale Frigo e un grande spazio ai registi esordienti italiani”

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Un 2023 importante per Est Film Festival con il ritorno delle serate di luglio a piazzale Frigo e un lavoro capillare durante l’anno con i registi esordienti del cinema italiano. “Fare di Montefiascone una città del cinema è sempre stato il nostro obiettivo – così il direttore di Est Film Festival Glauco Almonte -. Crediamo che quella prospettiva iniziale vada rilanciata e potenziata per il presente e nel futuro. In questi anni siamo diventati una ricchezza del territorio, un patrimonio di conoscenze e contatti a servizio di una possibilità di crescita locale. Abbiamo una storicità di 17 edizioni, riconosciuta nella sua importanza da Regione Lazio e Ministero della Cultura, che non hanno mai fatto mancare il proprio supporto.

Crediamo che niente come la cultura e gli eventi possa valorizzare e promuovere un territorio, portando persone a incontrarlo e facendone parlare attraverso i media. Da qui la volontà di un potenziamento dell’offerta per il 2023”.

Sarà l’anno di una piccola ma importante rivoluzione: allo storico appuntamento di luglio dedicato ai registi esordienti del cinema italiano si affiancheranno, con una nuova struttura, le sezioni competitive EFF|DOC e EFF|SHORT.

Il concorso per documentari italiani EFF|DOC accompagnerà il pubblico fin dal mese di maggio, con proiezioni ogni martedì, per cinque settimane. A dicembre sarà la volta di EFF|SHORT, giornata interamente dedicata al concorso cortometraggi.

L’appuntamento di luglio prevede non solo la proiezione delle opere dei registi esordienti del cinema italiano ma anche il ritorno degli Incontri Speciali, occasioni di dialogo e conoscenza di autori, argomenti e iniziative.

“Riportare il Festival in piazza era fondamentale per tornare ad accogliere un pubblico importante dal punto di vista dell’interesse e dei numeri – conclude Almonte -. Ritrovare il piacere di condividere la visione di un film insieme sarà una sensazione bella per tutti. I concorsi per i registi esordienti, moltiplicati per tre, ci permetteranno invece di fare conoscere sempre più Montefiascone come terra di cinema e di essere come Festival in maniera più ampia un punto di riferimento per il settore”.