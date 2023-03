NewTuscia – VITERBO – Sabato 11 marzo lo Stella Carni Viterbo Baseball Under 14 ha fatto il suo debutto assoluto in una partita amichevole ad Acilia incrociando le mazze con i parigrado del Cali Roma XIII. Il Viterbo Baseball aveva effettuato nel 2022 i campionati Under 12 e Under 15 per cui questa è stato il primo incontro della categoria Under 14 guidato da Federico Morini e Livio Quatrini.

Il Viterbo Baseball ha portato a casa il risultato vincendo per 11 a 4 mostrando una preparazione e una qualità superiore in una partita che ha visto tanti esperimenti nei vari ruoli, come ci si aspetta in un incontro amichevole. C’è da sottolineare il fatto che si è trattato per i ragazzi e le ragazze proveniente dall’Under 12 della prima prova con regole e distanze molto simili al baseball degli adulti: distanze più lunghe tra le basi, allontanamento a rischio dalle basi, rubata, segnali più complicati. Tutti, grazie alla maggiore concentrazione richiesta dai tecnici per la prima partita e per la nuova situazione, si sono dimostrati all’altezza della prova.

Sono scesi in campo per la Stella Carni Viterbo Baseball Under 14 i seguenti giocatori: Leonardo Morelli, Giorgia Mastrocola, Samuele Pietrini, Daniele Torri, Roniel Cabrera, Vittorio Mazza, Gianmarco Stavagna, Daimelis Cabrera, Alyssa Faccenda, Daniele Eiguchi, Aron Raduli, Giovanni Cusi e Alessio Mazza.

Sulla pedana di lancio si sono dati il cambio ben cinque lanciatori (R.Cabrera, Torri, Pietrini, Morelli, V.Mazza) che non hanno concesso all’avversario nessuna valida, con sette strike out e sette basi su ball concesse, il tutto nella logica degli esperimenti previsti nelle amichevoli. Dietro alla maschera del ricevitore due molto incoraggianti prove, quella di Gianmarco Stavagna e la prima assoluta di Giorgia Mastrocola.

In attacco le mazze viterbesi hanno effettuato sette battute valide tra le quali un bel fuoricampo di Giovanni Cusi, un doppio di Roniel Cabrera e un singolo sempre di Roniel Cabrera, di Pietrini, Raduli ed Eiguchi.

La formazione dell’incontro è stata la seguente: Leonardo Morelli interbase e poi terza base (Daniele Eiguchi), Giorgia Mastrocola terza base e poi catcher (Alessio Mazza), Samuele Pietrini esterno centro (Aron Raduli), Daniele Torri prima base (Giovanni Cusi), Roniel Cabrera lanciatore, Vittorio Mazza seconda base, Gianmarco Stavagna ricevitore, Daimelis Cabrera esterno destro; Alyssa Faccenda esterno sinistro.