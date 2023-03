NewTuscia – VITERBO – Pareggio amaro per la Viterbese che non riesce a battere il Taranto e vede complicarsi di molto il cammino verso la salvezza. La squadra di Lopez dovrà guardare alla partita di domani della Fidelis Andria che, in caso di vittoria, la scavalcherebbe in classifica lasciandola all’ultimo posto. Dopo pochi minuti occasione per Polidori che calcia sbilanciato da distanza ravvicinata e manda il pallone sopra la traversa.

La Viterbese fa fatica a giocare, perché il Taranto è molto ben disposto in campo e chiude ogni spazio. In avanti si nota l’assenza dello squalificato Jallow, che avrebbe consentito alla squadra gialloblù di giocare in profondità. Il primo tempo si chiude con la sola occasione di Polidori. Nella ripresa il Taranto ha una buona occasione con Bifulco che calcia alto dopo una buona ripartenza che ha visto la Viterbese lasciare campo libero all’attaccante pugliese. I cambi di Lopez non cambiano l’inerzia della partita e la Viterbese ha solamente una buona opportunità al 42′, con un colpo di testa di Megelaitis. Troppo poco. La partita termina 0-0.

Le formazioni delle due squadre:

VITERBESE (3-5-2): Bisogno; Ingegneri, Ricci, Monteagudo; Pavlev, Mungo (20′ s.t. Barillà), Megelaitis, Mastropietro, (10′ s.t. Rabiu), Devetak; Polidori (42′ s.t. Montaperto), Marotta. A disp. Dekic, Chicarella, Marenco, Mbaye, Semenzato, Nesta, Capparella.

All. Giovanni Lopez

TARANTO (3-5-2): Vannucchi ; Manetta, Antonini, Evangelisti; Boccadamo, Crecco 6 (32′ p.t. Fontana), Labriola 5,5, Romano (45 s.t. Fontana), Mastromonaco; Bifulco (24′ s.t. Rossetti), Nocciolini, (1′ s.t. Tommasini). A disp. Loliva, Caputo, Calurciello, Sciacca, Formiconi, Finocchi, Canalicchio.

All. Alberigo Volini (Capuano squalificato)

ARBITRO Niccolò Turrini di Firenze

NOTE: spettatori paganti 717. Ammoniti Megelaitis, Ricci, Labriola e Pavlev. Angoli 7-3 per il Taranto