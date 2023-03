NewTuscia – TARQUINIA – Sono infatti in corso di esecuzione le opere di realizzazione di una nuova rete idrica, che andrà ad implementare quella esistente e si allaccerà alle condotte del Consorzio di Bonifica del Litorale Nord. NewTuscia – TARQUINIA – Sono infatti in corso di esecuzione le opere di realizzazione di una nuova rete idrica, che andrà ad implementare quella esistente e si allaccerà alle condotte del Consorzio di Bonifica del Litorale Nord.

Il Presidente Alberto Tosoni fa’ sapere: “Purtroppo le possibilità di intervento che abbiamo sono limitate dall’attuale situazione finanziaria, ma questo era uno sforzo economico doveroso, a riprova degli impegni presi verso i concessionari di orti. L’Amministrazione ha approvato e dato seguito all’opera per ridurre i disagi per l’utenza, anche in virtù del fatto che in precedenza la condotta di adduzione era su terreni appartenenti a privati, che per spirito di collaborazione hanno sempre aiutato l’Ente”.

Il Consigliere Marcello Maneschi, che sta seguendo sul campo i lavori assieme al Presidente Tosoni, aggiunge: “Un impegno assunto anche nei loro confronti, che oggi è spunto per ringraziarli del supporto concesso per anni. Ora la zona è interamente coperta da una rete idrica interna facilitando così la totale efficenza. Ringraziamo anche i concessionari degli orti che sono sempre disponibili nell’aiutarci e che capiscono le nostre difficoltà”.

Nel frattempo, sta proseguendo anche l’iter di verifica delle concessioni per espletare celermente il nuovo bando di assegnazione che sarà presto disponibile.